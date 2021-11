In Bayreuth kam es am Freitag (05.11.2021) um circa 07.30 Uhr an der Kreuzung Hohenzollering/Albrecht-Dürer-Straße zu einem heftigen Verkehrsunfall, wie die Polizei aus Bayreuth mitteilt. Dabei nahm eine 61-jährige Linksabbiegerin einem entgegenkommenden Linienbus die Vorfahrt und krachte mit diesem zusammen.

Glücklicherweise war der Bus zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes leer. Trotzdem erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zwei Unfälle innerhalb kürzester Zeit: Mann muss aus Auto geschnitten werden

Wenige Zeit später krachte es erneut an dieser Kreuzung. Dort kollidierten zwei Fahrzeuge ebenfalls beim Linksabbiegen. Auch hier war der Grund für den Zusammenstoß ein Vorfahrtvergehen. Dabei übersah ein 67-Jähriger einen 62-Jährigen und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Wie die Polizeiinspektion Bayreuth mitteilt, musste der 67-Jährige anschließend von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Glücklicherweise wurden beide Fahrzeughalter nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge musste abgeschleppt werden und es entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro