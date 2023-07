Für Bayreuther Bürgerinnen und Bürger ab dem 60. Lebensjahr besteht auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, ihren Führerschein freiwillig bei der Fahrerlaubnisbehörde im Straßenverkehrsamt abzugeben und in ein Jahresticket für den Stadtbusverkehr der Stadtwerke einzutauschen. Wie die Stadt Bayreuth erklärt, können sie damit ein Jahr kostenlos den Busverkehr in der Stadt nutzen.

Das Prozedere für den Umtausch ist sehr einfach: Wer seinen Führerschein unwiderruflich abgibt und seinen Verzicht erklärt, erhält einen Gutschein. Dieser kann gemeinsam mit einem persönlichen Passbild im Kundencenter der Stadtwerke an der Zentralen Omnibus-Haltestelle abgegeben werden und wird dort gegen ein Jahrsticket eingelöst. Dieses ist ab dem Datum der Ausstellung zwölf Monate gültig. Da die Zahl der Gutscheine kontingentiert ist, entscheidet bei der Vergabe der Tag der Antragstellung.

Für weitere Auskünfte steht die Fahrerlaubnisbehörde im Straßenverkehrsamt der Stadt Bayreuth, Telefon 0921 251574 oder 251566, zur Verfügung.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)