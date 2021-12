Bayreuth vor 1 Stunde

Schäufele & Co. to go

Essen abholen: Wer im Restaurant bestellt, darf mit Auto in Fußgängerzone fahren

Die Stadt Bayreuth hat für den Lieferverkehr in der Fußgängerzone eine Sonderregelung eingeführt, damit die Gastronomen unterstützt werden können. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger für ihr bestelltes Essen jeden Tag in die Fußgängerzone einfahren.