Bayreuth: Neuer Edeka mit besonderem "Shop-in-Shop"-Konzept

E-Center-Filiale eröffnet am Donnerstag (28. Juli 2022)

40.000 Artikel, 50 Meter lange Feinkosttheke und ein Café soll Kundschaft locken

300 Parkplätze und Nachbarschaft zu Aldi, dm und Co.

Auf dem Gelände der ehemaligen Industriebrache der alten Gießerei in Bayreuth in der Justus-Liebig-Straße eröffnet am Donnerstag, 28. Juli 2022, eine Edeka-Filiale mit außergewöhnlichem Konzept. Das teilte das Supermarkt-Unternehmen vorab in einer Pressemitteilung mit.

"Super Center": Das bietet die neue Edeka-Filiale in Bayreuth

Bereits Anfang des Jahres hatte Edeka das neu entstehende Fachmarktzentrum als "modernstes Einkaufszentrum in Bayreuth und Umgebung" angepriesen. Neben dem "EDEKA Schneider Super Center" ziehen dort nach Informationen des Konzerns auch ein dm-Markt, ein Aldi-Discounter, ein Blumenshop, ein Intersport sowie ein Café und ein Backshop im Vorkassenbereich ein. Die Backwaren gibt es dort bereits ab dem 28. Juli 2022, informiert das Backhaus Kutzer auf seiner Website.

Im Edeka-Center selbst finde die Kundschaft selbst demnächst eine Auswahl an rund 40.000 Artikeln, eine "50 Meter lange Feinkosttheke, eine 24 Meter lange Frischetheke, sowie das Gewürzangebot auf acht Metern Länge". Im neuen E-Center in der Bayreuther werde es zudem einen integrierten Hofladen geben, in dem sich "vielfältige Lebensmittel aus dem Bayreuther Land wiederfinden", wie das Landratsamt Bayreuth schreibt. Milch, Eier, Fleisch, Honig, Gemüse und vieles mehr gebe es dort. 300 Kundenparkplätze ständen bereit.

Der Markt biete weitere "Shop-in-Shop-Lösungen". So würden auch eine Confiserie und ein Tchibo-Geschäft in die neue Bayreuther Edeka-Filiale einziehen. Das Unternehmen wirbt zudem mit Nachhaltigkeit. Die schaffe man mit einem "begrünten Energiedach", "Solartechnik für die moderne LED-Beleuchtung" und "optimierter Wärme-Kälte-Technik", heißt es. Auf dem Vorplatz würden "alle zukünftigen Kundinnen und Kunden" am Voreröffnungstag mit einer Kunstaktion begrüßt: "223 Blumenkästen voll mit blühendem Bienenfutter in Form eines Einkaufswagens warten auf Käuferinnen und Käufer. Der Erlös der Aktion soll dem Stadtmissionswerk zugutekommen", heißt es.