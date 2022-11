Bayreuth vor 9 Minuten

Verkehrsdelikt

Doppelte Drogenfahrt: Polizei kontrolliert Fahrerin gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit

Dass sie bereits am Dienstag, dem 22. November 2022, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden war, hatte auf eine Autofahrerin in Bayreuth scheinbar wenig Wirkung: Denn gleich am nächsten Abend geriet sie erneut in die Kontrolle der Polizei - und wie am Vortag stand sie unter Drogeneinfluss.