Corona-Ausbruch in Bayreuther Seniorenheim: Bewohner und Beschäftigte in Quarantäne

Bewohner und Beschäftigte "Infektionsausbruch problematisch": Sieben Angestellte fallen "ad hoc" aus

Rotes Kreuz aktiviert Ehrenamtliche zur Unterstützung

Eine Pflegeeinrichtung in Bayreuth ist von einem größeren Corona-Ausbruch betroffen: Konkret handelt es sich um den BRK-Ruhesitz in der Dr.-Franz-Straße. Wie der Kreisverband Bayreuth des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) berichtet, sei in der vergangenen Woche ein "erhöhtes Ausbruchsgeschehen" unter den Bewohnern eines Wohnbereichs sowie den dort tätigen Pflegekräften festgestellt worden. Um die Versorgung der Senioren sicherzustellen, kommen in dem Heim nun ehrenamtliche Helfer zum Einsatz.

Bayreuth: Pflegekräfte nach Corona-Infektion in Quarantäne - Ehrenamtliche helfen aus

Laut Angaben des BRK-Kreisverbands Bayreuth wurde bei 14 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie sieben Mitarbeitenden eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. "Sowohl die betroffenen Seniorinnen und Senioren als auch die erkrankten BRK-Mitarbeiter weisen Gott sei Dank bisher keine Symptome und keine schweren Krankheitsverläufe auf", erklärt der stellvertretende Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbands Bayreuth und Einrichtungsleiter des BRK-Ruhesitzes, Richard Knorr.

"Dies führen wir auch auf die hohe Quote an dreifach Geimpften unter unseren Mitarbeitenden und Bewohnern zurück", so Knorr weiter. Die Impfquote der Beschäftigten der stationären Senioreneinrichtungen des BRK-Kreisverbandes Bayreuth liege demnach bei 95 Prozent. Dennoch sei der "Infektionsausbruch problematisch" für die Senioreneinrichtung, da durch die Quarantäne-Regelung sieben Mitarbeitende "ad hoc" ausfielen.

Um die ausgefallenen Kräfte zu kompensieren und die Sicherstellung der Versorgung aller Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten, habe der Kreisverband Bayreuth Helferinnen und Helfer aus den Reihen seiner ehrenamtlichen Mitglieder aktiviert. In der Folge würden Ehrenamtliche aus den Gemeinschaften des BRK-Kreisverbandes Bayreuth (Bereitschaften, Bergwacht, Wasserwacht und Jugendrotkreuz) in den kommenden Wochen die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des BRK-Ruhesitzes mit unterstützten.

BRK bedankt sich bei Helfern für "ihre spontane Einsatzbereitschaft"

"In einer solchen Lage, ist es für die Versorgung unserer Bewohnerinnen und Bewohner natürlich von großem Vorteil, dass das Bayerische Rote Kreuz Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation zugleich ist und sich deshalb auf einen eigenen Reserve-Pool qualifizierter und engagierter Ehrenamtlicher verlassen kann,“ hält Knorr fest. Der Kreisverband richte seinen "herzlichen Dank" an seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer "für ihre spontane Einsatzbereitschaft".