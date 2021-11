Der Bayreuther Christkindlesmarkt beginnt in diesem Jahr am Montag, 15. November, und damit früher als üblich, berichtet die Stadt Bayreuth in einer Pressemitteilung. Hierfür hätten die Stadtratsgremien bereits Ende September den Weg freigemacht und einem Wunsch der Schausteller entsprochen. Hintergrund seien die großen finanziellen Einbußen, die die Schausteller aufgrund landesweiter Veranstaltungsabsagen in der Corona-Krise zu verkraften haben.

Der Christkindlesmarkt findet bis einschließlich 23. Dezember auf dem Stadtparkett in der Fußgängerzone Maximilianstraße statt. Der Aufbau der Verkaufsstände beginnt bereits am Montag, 8. November. Geöffnet ist der Markt montags bis donnerstags von 10 bis mindestens 19.30 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis ebenfalls mindestens 19.30 Uhr, sowie am 4. Dezember im Rahmen der Veranstaltung „Late-Night“ von 10 bis 23 Uhr.

Sonntags bis donnerstags ist es den Marktbeschickern freigestellt, ihren jeweiligen Stand bis maximal 21 Uhr geöffnet zu halten. Mit Blick auf den „Totensonntag“, der als sogenannter „stiller Tag“ gesetzlich geschützt ist, ruht der Marktbetrieb am 21. November.