A9 bei Himmelkron: LKW kracht in Betonplanke - Vollsperrung nach schwerem Unfall. Am Freitagabend (27. August 2021) fuhr erneut – wie bereits fünf Tage zuvor am Montagmorgen - ein Sattelzug auf die Betongleitwand in der Baustelle auf der A9 bei Himmelkron in Fahrtrichtung Berlin.

Wegen Bergungsmaßnahmen und durch herumliegende Teile sowie auslaufende Betriebsstoffe musste die Autobahn mehrfach in beide Richtungen komplett gesperrt werden, wie die Verkehrspolizei Bayreuth berichtet. Kurz nach 21 Uhr sei bei der Einsatzzentrale Oberfranken ein Notruf eingegangen, dass ein türkischer Sattelzug im Baustellenbereich auf die Fahrbahnteilung fuhr und Trümmerteile alle drei Fahrspuren blockiere.

A9 bei Himmelkron: LKW verwüstet Baustelle - weiter Bergungsarbeiten und Sperrung

Beim Eintreffen der Streifen von der Verkehrspolizei Bayreuth stellte sich schnell die Unfallursache heraus. Der 55-jährige türkische Fahrer war stark alkoholisiert und hatte mit fast zwei Promille Blutalkohol die Fahrbahnteilung übersehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet.

Durch den Unfall musste die Autobahn in Richtung Berlin immer wieder kurzzeitig gesperrt werden, so die Polizei. In Fahrtrichtung Nürnberg kam es zu "erheblicher Behinderung aufgrund austretender Betriebsstoffe". Zur Bergung des Sattelzugs mussten Autokräne angefordert werden. Es waren außerdem mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Bayreuth und Kulmbach vor Ort.

Ein nachfolgendes Auto wurde durch die herumfliegenden Teile des Unfalls direkt beschädigt. Das Wasserwirtschaftsamt Hof musste ebenfalls ausrücken, weil Betriebsstoffen in den Weißen Mein gelangten, heißt es. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf 250.000 Euro. Die Bergungsmaßnahmen dauern weiter an. Laut ADAC-Staumelder ist die A9 zwischen Dreieck Bayreuth/Kulmbach und Bad Berneck/Himmelkron am Samstagmorgen in Richtung Leipzig weiter gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Empfohlene Umleitung ist die U81.

Vorschaubild: © Fabian Strauch, dpa