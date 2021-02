Spurlos verschwunden: Seit Dienstagnachmittag (16. Februar 2021) wird der 13-jährige Tim Otto aus Bayreuth vermisst. Wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in einer Pressemitteilung am Mittwoch (17. Februar 2021) berichtet, hatte der Junge seine Oma in der Bamberger Straße besucht.

Gegen 14 Uhr wollte er nach Hause nach Kreuz laufen. Dort ist er aber nie angekommen. Die Eltern erstatteten noch am Abend Vermisstenanzeige. Allerdings blieben die bisher eingeleiteten Suchmaßnahmen erfolglos.

13-jähriger Tim verschwunden: Wer kann helfen?

Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Tim wird wie folgt beschrieben:

1 Meter 50 Zentimeter groß

zierliche Erscheinung

scheinbares Alter circa 10 Jahre

kurze, dunkelblonde Haare

graue Jeans, rote Jacke mit schwarzen und weißen Einsätzen, grau-roter Rollkragenpullover, grün-orange

Trekkingstiefel und eventuell eine blaue Strickmütze mit bunten Streifen

Wer den Jungen gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0921/506-2130 zu melden.