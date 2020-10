Es war eine gute und eine schlechte Nachricht, die am Donnerstagmittag bekannt wurde: Die Corona-Zahlen in Bamberg steigen weiter, allerdings nicht mehr ganz so schnell wie noch am Vortag. Elf neue Infektionen wurden am Donnerstag gemeldet, acht Menschen aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der Corona-Erkrankten kletterte damit auf 62 in der Region Bamberg . Im Landkreis sind es 36. 26 in der Stadt