Am Mittwochnachmittag (29.09.2021) gegen 15.35 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Gaustadter Hauptstraße Richtung Bischberg unterwegs. In einer leichten Rechtskurve rutschte ihm eine medizinische Maske ins Gesicht, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Aus diesem Grund geriet er auf die Gegenspur und prallte frontal gegen einen dort stehenden Lichtmasten. Als der 37-Jährige auf die Gegenspur geriet, kam ihm dabei eine 46-Jährige Renault-Fahrerin entgegen, die bei dem Versuch auszuweichen den Caddy streifte.

Laut Polizeiinspektion Bamberg mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Vorschaubild: © Mick Haupt/unsplash.com