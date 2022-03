Am Mittwochnachmittag (2. März 2022) kam es auf der A70 im Kreis Bamberg zu einem schweren Unfall. Wie die Verkehrspolizei Bamberg auf Nachfrage mitteilte, ist zwischen den Anschlussstellen Viereth-Trunstadt und Bamberg-Hafen ein Krankentransportwagen verunglückt.

Der Krankenwagen war auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte zunächst gegen einen Transporter, der ebenfalls auf der rechten Spur unterwegs war. Anschließend stieß der Wagen gegen die Mittelschutzplanke, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A70 im Kreis Bamberg: Krankentransport gerät ins Schleudern

Zwei Insassen des Krankentransports wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus. Am Kleintransporter entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, am Krankenwagen ein Totalschaden von mindestens 50.000 Euro.

Die A70 wurde zeitweise für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt. Inzwischen sind beide Fahrbahnen wieder freigegeben und der entstandene Rückstau löst sich langsam auf (Stand: 16.20 Uhr).

Vorschaubild: © Symbolfoto: Adobe Stock