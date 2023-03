Tierheim Bamberg: Funde von toten Katern häufen sich

Funde von toten Katern Oft nicht bekannt , ob Besitzer oder wildlebender Kater

, ob oder Nur eine Möglichkeit gegen das Problem anzukämpfen

Das Tierheim Bamberg bekommt telefonisch oder über Social-Media Bescheid, wenn im Raum Bamberg Tiere gestorben sind oder tot aufgefunden werden. "Die Meldung von toten Katern nimmt immer mehr zu", erklärt Samantha Licari, Mitarbeiterin im Tierheim Bamberg. "Vor knapp zwei Wochen haben wir unsere Leichentruhe erst geleert. Jetzt ist sie schon wieder voll. Fast nur mit unkastrierten, überfahrenen Katern", schreibt das Tierheim Bamberg. Was ist der Grund für dieses traurige Phänomen?

Warnung an Kater-Halter: Tote, überfahrenen Tiere werden mehr

Gerade jetzt im Frühjahr sind die unkastrierten Kater besonders viel unterwegs: "Sie wollen jetzt die Weibchen decken und laufen dafür kilometerweit. Dabei überqueren sie Straßen, die sie sonst niemals überqueren würden", erklärt Samantha Licari. Leider seien viele der Tiere ohne Kennzeichnung, sodass sich nicht feststellen lässt, ob es ein wildlebendes Tier war oder ob es einen Besitzer gibt.

"Deshalb weiß man auch oft nicht, wo das Tier herkommt", sagt die Mitarbeiterin des Tierheims. "Viele Besitzer sind zu verantwortungslos, um ihren Kater kastrieren zu lassen, weil sie sich denken, dass ihr Tier sowieso nicht schwanger werden kann." Das sei ein großes Problem, denn so komme es dazu, dass die Kater "von Katze zu Katze ziehen" und genau dabei werden sie häufig von Autos erfasst.

"Das Einzige, was das Problem lösen würde, wäre, wenn die Kater-Halter ihre Tiere kastrieren lassen. In anderen Städten gibt es eine Kastrationspflicht, das ist hier bei uns noch nicht der Fall, denn das ist sehr schwer durchzusetzen", erklärt Samantha Licari. Sie halte es für wichtig, dass eine solche Pflicht auch hier gilt, denn das mache die Kater ruhiger und sie würden nicht mehr so weit weg von Zuhause gehen. Das Tierheim Bamberg rät außerdem dazu, die Kater auch zu kennzeichnen, damit man weiß, wo das Tier zu Hause ist, falls es doch einmal ausreißt.

Auch interessant: "Kennen sich ihr ganzes Leben": Katzenpaar wünscht sich gemeinsames Zuhause