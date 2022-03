Der Brand eines Gewerbegebäudes im Landkreis Bamberg hat am Montagmittag (7. März 2022) ein Großaufgebot an Einsatzkräften beschäftigt. Erst nach mehreren Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende, berichtet nun das Polizeipräsidium Oberfranken.

Gegen 13 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Bamberg-Forchheim die Mitteilung über den Brand in einer Schreinerei in Stübig bei Scheßlitz. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus Fenstern des mehrstöckigen Gebäudes sowie aus dem Dachstuhl. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich aber keine Personen mehr im Gebäude. Die Feuerwehr konnte zudem ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser verhindern.

Feuer in Stübiger Schreinerei - Straße während Löscharbeiten gesperrt

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 2210 komplett gesperrt und der Straßenverkehr über Pausdorf umgeleitet werden. Brandfahnder der Kriminalpolizei Bamberg werden erst am Dienstag die Brandstätte begehen und untersuchen können, wie die Polizei mitteilt. Bis die giftigen Gase und Dämpfe verzogen sind, wird der Gebäudekomplex versiegelt.

Nach ersten Erkenntnissen lägen jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Vorschaubild: © NEWS5/Bauernfeind (Symbolfoto)