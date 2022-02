Gegenüber dem Dorfplatz in Stegaurach will Carolin Wagner aus Bamberg ihre eigene Eisdiele eröffnen - und das mitten im Winter. Die "Eisbox" lockt mit ständig wechselnden Sorten und bildet neben dem italienischen Pizzaria-Eiscafé "Elida" eine zweite Anlaufstelle für Eis-Fans.

Die To-go-Eisdiele soll am Sonntag (20. Februar 2022) eröffnen. Zunächst will Wagner sich gemeinsam mit ihrer Tochter um den Laden kümmern.

"Eisbox" in Stegaurach wirbt mit rund 30 Sorten - und kompostierbarem Geschirr

Eigentlich ist Carolin Wagner gelernte Kinderkrankenschwester, erläutert sie inFranken.de. Während der Erziehung ihrer beiden Kinder habe sie sich aber hauptsächlich um die eigenen Ferienwohnungen gekümmert. "Die Idee, mich selbstständig zu machen, spann mir immer im Kopf rum. Aber gerade nachmittags war ich durch meine Kinder immer viel beschäftigt." Inzwischen seien diese alt genug. "Daher habe ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es in Angriff zu nehmen", so Wagner.

Der Standort in der Ortsmitte sei perfekt. Die "Eisbox" zieht in eine ehemalige Fahrschule in der Mühlendorfer Straße 4 ein, erklärt Wagner. Bald seien die Umbauarbeiten abgeschlossen. Etwa 30 Eissorten ohne Konservierungsstoffe oder Fremdfette - darunter Klassiker wie Spaghetti-Eis oder Bananen-, Schoko- und Amarenabecher - soll das Sortiment umfassen. Auch ein "Eis der Woche" schwebe Wagner vor. Alle Fruchtsorten außer Banane seien außerdem vegan und laktosefrei. Ein zeitgemäßer Zusatzaspekt: Becher und Löffel seien aus kompostierbarem Material.

In der Großgemeinde Stegaurach sehen die Wagners zweifelsfrei Bedarf für eine zweite Eisdiele. Durch die Familie ihres Mannes sei Carolin Wagner mit Stegaurach "verbandelt", auch wenn sie in Bamberg lebe. "Umso schöner ist es, wenn viele Leute zu meinen Kunden gehören, die ich kenne." Anfragen, um in der "Eisbox" mitzuarbeiten, habe es reichlich gegeben. Aber Wagner wolle mit Ausschreibungen erst einmal abwarten, bis der Laden angelaufen ist.