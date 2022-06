Mit dem Familienpass „Däumling“ von Stadt und Landkreis Bamberg bekommen Familien Ausflugstipps an die Hand und sparen dabei mit den attraktiven Ermäßigungs- und Nutzungscoupons noch bares Geld.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der „Däumling“ im letzten Jahr leider verspätet erschienen, dafür ist die aktuelle 13. Ausgabe aber noch bis zum Ende der Sommerferien am 12. September gültig. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, enthält der Familienpass zahlreiche Angebote, die vor allem jetzt in den Sommermonaten genutzt werden können. Vom kostenfreien Freibadeintritt bis hin zum vergünstigten Minigolf-Familienduell oder Kletterabenteuern in luftiger Höhe – die Angebote aus den Bereichen „Sport & Freizeit“, „Sehenswertes“, „Erlebnis & Spiel“, „Kultur, Musik & Bildung“ und „Kino & Theater“ bedeuten Spannung und Entspannung bei jeder Wetterlage und für jede Altersklasse.

Der Familienpass kostet 5 Euro und ist uunter anderem online sowie im Rathaus am ZOB, den Rathäusern der Gemeinden und im Landratsamt Bamberg erhältlich. Den Onlineshop, weitere Verkaufsstellen sowie alle Informationen rund um den „Däumling“ finden Sie online unter www.daeumling-bamberg.de

Vorschaubild: © sreitzig / pixabay.com (Symbolbild)