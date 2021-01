Über ein halbes Jahr haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Coburg gedauert, am Donnerstag Nachmittag wurde bekannt, dass es für Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke SPD ) vorerst nicht glimpflich enden würde, das heißt nicht mit einer Einstellung des Verfahrens. Im Gegenteil: Die Staatsanwaltschaft Coburg sieht es als erwiesen an, dass Starke seine Dienstpflicht zur Geheimhaltung von Adressdaten tausender Mitbürger verletzt hat. Um das Verfahren ohne Hauptverhandlung zu Ende zu bringen, hat das Amtsgericht Bamberg deshalb einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen gegen den OB erlassen. Würde das Stadtoberhaupt diesem Strafbefehl Folge leisten, würde das Verfahren ohne Hauptverhandlung zu Ende gehen. Allerdings käme das einem Schuldeingeständnis gleich.