Die 30 Brose-Fans samt ihrer sechs Trommler hinter dem Korb bemühten sich nach Kräften, Stimmung in die mit 545 Zuschauern spärlich gefüllte Brose-Arena zu bringen. Und die Klatschpappen, die für jeden Besucher an den Eingängen bereit lagen, erfüllten auch ihren Zweck. Der Lärmpegel war zwar bei weitem nicht so hoch wie gewohnt, aber beim ersten Heimspiel der Bamberger Basketballer unter Corona-Bedingungen war schon Leben in der Bude.