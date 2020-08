Exklusive Einblicke: Medizincheck bei Brose Bamberg

In der letzten halben Stunde kommt Kenneth "Kenny" Ogbe richtig ins Schwitzen. Der unangenehme Teil einer Leistungsdiagnostik für Profisportler steht an: die Spiroergometrie. Der 25-Jährige ist verkabelt, trägt eine Maske. Der Widerstand des Fahrradergometers, auf dem Ogbe sitzt, wird immer größer. Die Belastbarkeit seiner Lunge und seines Herz-Kreislauf-Systems werden überprüft, die Atemgase unter körperlicher Anstrengung gemessen. Schweiß läuft an dem durchtrainierten Oberkörper herab. "Den Teil des Medizinchecks müsste ich nicht unbedingt haben, er ist aber notwendig", sagt Ogbe nach dem Check, bei dem unsere Zeitung exklusiv dabei ist, schmunzelnd. Frisch geduscht wartet er auf die Nachbesprechung mit dem Arzt