Die Suche nach dem Weg der Luft

Sicherheitshalber fragt Frank Wolschendorf beim Hallentechniker noch einmal nach, ob die Rauchmelder ausgeschaltet sind. Doch das Wölkchen, das aus dem Luftröhrchen strömt, ist viel zu klein, um Alarm auszulösen. Eine große Rolle spielt es dennoch in der Bamberger Brose-Arena. Von den Luftmessungen, die der Mikrobiologe zusammen mit seinem Kollegen Marcus Grohmann in der Spielstätte des Basketball-Bundesligisten einen Tag lang vornimmt, wird maßgeblich abhängen, vor wie vielen Zuschauern der neunfache deutsche Meister in Zeiten von Corona künftig wieder auf Korbjagd gehen kann.