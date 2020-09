Chris Fleming: "Unsere Heimat ist Deutschland"

Was fr eine Karriere: Der Amerikaner Christopher Fleming ist ein halber Deutscher geworden, nachdem er zwei Jahrzehnte in Quakenbrck und Bamberg gewirkt hat.

Was ist Heimat fr einen, der 50 Jahre alt ist, davon 20 Jahre in Deutschland und 30 Jahre in den USA gelebt hat? Fr Christopher "Chris" Fleming ist die Antwort klar: "Deutschland ist meine Heimat und die meiner Familie."