Wenn Kommunikationstalent Andrea Trinchieri für die Dauer eines Basketball-Spiels ein Mikrofon am Poloshirt trägt, aber bereits Mitte des zweiten Viertels stumm bleibt, kann etwas nicht stimmen. An der Technik von Magentasport lag es am Donnerstagabend nicht, dass die Kommandos des Italieners im Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Brose Bamberg nur gut eine halbe Stunde zu hören waren.

Stattdessen holte sich der neue Bayern-Trainer beim ersten Wiedersehen mit seinem langjährigen Arbeitgeber bereits nach 15 Minuten sein zweites technisches Foul ab und musste frühzeitig in die Kabine. Noch vor der Partie scherzte der 52-Jährige angesprochen auf seine erste Erfahrung als verkabelter Trainer: "Ins Gefängnis musste ich damals zumindest nicht."

Dass Trinchieri aus seinem künftigen Wohnzimmer, dem Audi Dome, ausgesperrt wurde, kam seiner Mannschaft zumindest an diesem Abend entgegen. Beim Zwischenstand von 25:25 (15.) hatte der Maestro die Halle verlassen, ehe die Bayern mit einem 17:3-Lauf aufdrehten und das Spiel spätestens zur Halbzeitpause (42:28) unter Kontrolle hatten. Im zweiten Durchgang bauten die Bamberger weiter ab: defensiv fehlte die Körperlichkeit, offensiv die Ballbewegung und folglich hochprozentige Wurfmöglichkeiten.

Die Münchner, die am nächsten Freitag mit einem Heimspiel gegen Armani Mailand in die neue Euroleague-Saison starten, bauten ihren Vorsprung im letzten Viertel auf mehr als 30 Punkte aus.

FC Bayern München - Brose Bamberg 86:55 (42:28)

Für die Bamberger steht das erste Pflichtspiel erst am 17. Oktober im Pokal gegen Ratiopharm Ulm auf dem Programm. Drei Wochen Vorbereitungszeit, die Brose nach der gestern gezeigten Leistung gut gebrauchen kann.

Dabei begannen die Gäste, bei denen Youngster Moritz Plescher in der Startformation stand und Chase Fieler (im Training umgeknickt) sowie Norense Odiase (muskuläre Probleme) fehlten, überzeugend.

In der Defensive verteidigten die Bamberger teilweise über das ganze Feld und machten den Münchnern nahezu jeden Pass schwer. "Wir haben uns vorgenommen, aggressiv und physisch rauszukommen und das haben wir geschafft. Leider konnten wir das nur 15 Minuten durchziehen", sagte Bennet Hundt am Mikrofon von Magentasport. Der 1,78 Meter große Aufbauspieler war es auch, der mit seiner Einwechslung für mehr Bewegung im Angriff sorgte. Nach gutem Einsatz von David Kravish verwandelte der deutsche Nationalspieler einen Dreier zur 18:15-Führung nach dem ersten Viertel. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten brillierte der deutsche Nationalspieler als Passgeber. Zweimal fand er Michele Vitali, der den Vorsprung mit einem Dreier und einem Korbleger auf 23:15 ausbaute. Vitali war mit 22 Punkten (6/7 Würfe aus dem Feld) übrigens der einzige Brose-Akteur, der an diesem Abend der Bayern-Verteidigung Probleme machte. Seine übrigen Teamkollegen trafen lediglich sieben von 45 Versuchen aus dem Feld - eine unterirdische Ausbeute. Ein Problem, das Brose die ersten 15 Minute durch viel Mut beim Zug zum Korb und vielen Freiwürfen noch kaschieren konnte. Doch nach der Hinausstellung von Trinchieri legten die Bayern eine andere Körpersprache an den Tag und machten nun auch die Zone dicht.

Überfordert wirkte Tyler Larson (2/11 Würfe, vier Ballverluste), der von den Münchnern nach dem Pick-and-Roll konsequent gedoppelt wurde und dafür kaum Lösungen parat hatte. Mitte des dritten Viertels betrug der Rückstand nach einem einfachen Lay-up von Vladimir Lucic bereits 20 Punkte (58:38), weil die Bamberger nun auch defensiv wenig entgegenzusetzen hatten. Ruhig, aber bestimmend appellierte Roijakkers in den Auszeiten immer wieder an mehr Härte und eine bessere Körpersprache - doch dieser Wunsch sollte sich bis zur Schlusssirene nicht mehr erfüllen. "Die Münchner haben sich nach 15 Minuten gut auf uns eingestellt und unseren Rhythmus in der Offense gestört. Aber wir dürfen nicht so in der Defense einbrechen", resümierte Hundt.

Brose Bamberg: Vitali (22 Punkte/5 Dreier), Ogbe (7), Hundt (6/1), Larson (6), Blakes (6), Sengfelder (4), Lockhart (2), Kravish (2), Grüttner Bacoul, Plescher.