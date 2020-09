Zwei Tage nach der 55:86-Niederlage beim FC Bayern München präsentierten sich die Basketballer von Brose Bamberg am Samstagnachmittag in Ulm stark formverbessert. Schon zur Pause hatten sie fast so viele Punkte erzielt wie in der Landeshauptstadt in der gesamten Partie. Das Team von Trainer Johan Roijakkers gewann beim schwäbischen Bundesligarivalen mit 97:70 (52:38) und feierte im siebten Testspiel den zweiten Sieg.

Zugleich gelang den Bambergern die Revanche für das "Hinspiel". Denn zum Start in die Vorbereitung hatten sie sich den Schwaben im Trainingscenter Hauptsmoor mit 69:90 geschlagen geben müssen. Bei den Bambergern punkteten vier Spieler zweistellig. Topscorer Chris Sengfelder (20) spielte das erste Viertel durch und kam in diesem auf zwölf Zähler. Aufbauspieler Bennet Hundt drehte nach der Pause auf und erzielte in der zweiten Hälfte 13 seiner 19 Punkte, darunter drei Dreier. Zudem gab er fünf Assists und erhielt acht Minuten mehr Spielzeit als Tyler Larson (4/1).

"Ich bin heute sehr zufrieden. Wir haben mit großer Energie gespielt. Und das über die vollen 40 Minuten. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Wenn man durchgängig das Energielevel hochhält, dann kommt man in einen guten Rhythmus, bekommt gute, offene Würfe. Das war heute der Schlüssel zum Sieg", meinte Rojiakkers. Sein Team kam auf gute 23 Assists (Ulm 10) und gewann das Reboundduell deutlich (39:25). Unter den Körben stellte David Kravish (9 Punkte/8 Rebounds) den im ersten Duell noch bärenstarken Ulmer Center Dylan Osetkowski (2/1) klar in den Schatten.

Die Bamberger lagen von Beginn an in Führung und bauten diese stetig aus. Beim Stand von 76:53 nach dem dritten Viertel war die Partie bereits entschieden. Zwei Minuten vor Schluss sorgten Freiwürfe von Hundt für die erstmalige 30-Punkte-Führung (94:62). Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Bamberger am Tag der Deutschen Einheit beim oberfränkischen Rivalen Medi Bayreuth. Beide Teams standen sich in der Saisonvorbereitung schon einmal gegenüber. Brose gewann in eigener Halle am 10. September mit 98:84.

Zwei Teamkapitäne

Vor der Partie in Ulm hatte Coach Roijakkers Chase Fieler und Tyler Larson zu gleichberechtigten Teamkapitänen bestimmt. Sie sind damit Nachfolger von Elias Harris, dessen Vertrag nicht verlängert worden war und der sich jüngst den MHP Riesen Ludwigsburg angeschlossen hat. "Der Kapitän hat eine wichtige Rolle. Er ist das Sprachrohr der Mannschaft und muss auf dem Platz voraus gehen. Dazu benötigt es gewisse Eigenschaften, die bei Chase und Tyler sehr ausgeprägt sind: Erfahrung, Führungsstärke, Wille, hundertprozentiges Kommitment. Daher sind beide für mich die richtigen Personen für dieses besondere Amt", begründete Rojakkers seine Wahl einer Doppelspitze. Brose Bamberg: Sengfelder (20 Punkte/2 Dreier), Hundt (19/5), Ogbe (16/2), Vitali (15/3), Kravish (8), Fieler (6), Lockhart (5/1), Blakes (4), Larson (4) Grüttner