Brose Bamberg künftig ohne Weidemann und Heckel

Brose Bamberg geht ohne die beiden Guards Nelson Weidemann und Marvin Heckel in die neue Spielzeit. Wie der Basketball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wird der Vertrag von Heckel nicht verlängert und der Leihkontrakt von Weidemann in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Ursprünglich war Weidemann im vergangenen Sommer für zwei Jahre vom FC Bayern München, wo er noch bis 2022 unter Vertrag steht, nach Bamberg ausgeliehen. Wie bereits berichtet, könnte es den 21-Jährigen nächste Saison laut Medienberichten zu seinem letztjährigen Coach, Roel Moors, nach Göttingen ziehen. Bestätigt ist dieser Wechsel allerdings noch nicht.

Für Bamberg stand Weidemann vergangene Saison 23 Mal in der Bundesliga auf dem Parkett und erzielte dabei in durchschnittlich zehn Minuten 4,4 Punkte. Heckel kam 2018 von Bayer Leverkusen und spielte in Bamberg vornehmlich beim ehemaligen Farmteam Baunach. Beim BBL-Finalturnier kam er dann sechsmal für Brose zum Einsatz.