"Ich will Bamberg unbedingt schlagen. Weil ich die einfach nicht mag." Mit dieser Aussage vor neun Jahren heizte Heiko Schaffartzik die Rivalitt der damals zwei besten deutschen Basketball-Mannschaften, Bamberg und Alba Berlin , gehrig an. Ob Schaffartzik, mittlerweile 36 Jahre alt, noch einmal aufs Basketball-Parkett zurckkehrt, ist ungewiss. Aktuell ist Schaffartzik deutschlandweit nur in einem TV-Spot eines Waschmittel-Riesen zu bewundern. Whrend sich die aktive Karriere des einen gebrtigen Berliners Basketballprofis dem Ende entgegenneigt, mchte ein anderer jetzt erst so richtig durchstarten: Bennet Hundt.