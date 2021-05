Schwerer Unfall A3: Nach ersten Informationen gab es einen schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Nürnberg mittig zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld.

Ein Kleintransport-Fahrer ist ungebremst in ein Stauende gefahren und dort in einen Lkw geprallt. Das Fahrzeug schob sich unter den Sattelzug. Der Kleintransport-Fahrer ist schwer verletzt, teilt die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried auf Nachfrage von inFranken.de mit.

Die A3 ist aktuell in Richtung Nürnberg an dieser Stelle gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Geiselwind ausgeleitet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.