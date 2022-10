McFit-Gründer Rainer Schaller (53) und seine Familie verunglückt

und seine Familie Flugzeug-Tragödie: Privatjet vor Costa Rica ins Meer gestürzt

Franke wurde mit Fitnessstudios Multimillionär - Heimatstadt in Trauer

- Schlüsselfelds Bürgermeister entsetzt: "Schockwelle geht durch Ort"

Das tragische Flugzeug-Unglück, dem McFit-Gründer Rainer Schaller und seine Familie höchstwahrscheinlich zum Opfer fielen, sorgt in Schlüsselfeld für großes Entsetzen. Der Fitnessstudio-Unternehmer war in seiner Heimatstadt fest verwurzelt. "Er war eine herausragende Persönlichkeit. Als Mensch und als Arbeitgeber war er sehr beliebt und anerkannt", berichtet Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) am Montag (24. Oktober 2022) inFranken.de. "Es geht eine Schockwelle durch den Ort."

Schlüsselfeld trauert um McFit-Gründer Rainer Schaller - "Habe ihn immer bodenständig und geradlinig erlebt"

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch immer aussteht, ist davon auszugehen, dass Rainer Schaller (53), seine Lebensgefährtin und die beiden Kinder den Absturz des Privatjets vor Costa Rica ins Karibische Meer nicht überlebt haben. Von Behördenseite wurde am Sonntag in San José derweil bestätigt, dass sich der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit und weitere fünf Menschen zum Zeitpunkt des Absturzes an Bord befanden. Bislang wurden die Leichen von einem Kind und einem Erwachsenen gefunden.

Schaller, Sohn einer Kaufmannsfamilie, wurde 1969 in Bamberg geboren und wuchs in Schlüsselfeld auf. 1996 gründete er die McFit GmbH. Das erste Fitnessstudio eröffnete er 1997 in Würzburg - der Beginn eines beispiellosen Erfolgs. Der Oberfranke wurde mit seinem Unternehmen im Lauf der Zeit zum Multimillionär. Schallers RSG Group GmbH hat in Schlüsselfeld ihren Satzungssitz. "Über die vielen Jahre konnten allein durch die Gewerbesteuer ganz viele Projekte in Schlüsselfeld realisiert werden", sagt Bürgermeister Krapp. "Die kann man gar nicht alle aufzählen."

"Alle Mitarbeiter haben in höchsten Tönen von ihm gesprochen." Doch vor allem sein Umgang mit Menschen habe Schaller zu einem beliebten Mitbürger der oberfränkischen Gemeinde gemacht. "Ich habe ihn immer als bodenständig und geradlinig erlebt", erzählt Krapp, der den vier Jahre älteren Schaller seit der gemeinsamen Schulzeit am Gymnasium in Höchstadt an der Aisch kannte. "Vor zwei Wochen hatte ich mit ihm noch Kontakt über Whatsapp", sagt der Kommunalpolitiker merklich berührt.

"Sind tieftraurig": Fitnessstudio-Unternehmer in fränkischer Heimatstadt fest verwurzelt

Von der Flugzeug-Tragödie habe er am Wochenende von einem guten Bekannten erfahren, der in direktem Kontakt mit Rainer Schallers Familie steht. "Sein Vater und sein Bruder leben noch hier", hält Krapp fest. Insbesondere für sie sei die Nachricht "desaströs". "Ich hoffe, sie finden die Stärke, damit umzugehen." Doch auch in der rund 6000 Einwohner großen Stadt herrscht demnach große Trauer. "Man ist gewissermaßen immer noch in einem Schockzustand", erklärt der Bürgermeister die Situation im Heimatort des verunglückten McFit-Gründers. "Alle, die ihn gekannt haben, sind tieftraurig. Er ist Schlüsselfeld immer verbunden geblieben."