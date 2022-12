In Scheßlitz im Landkreis Bamberg kam es zwischen Donnerstag 12 Uhr und Freitag (9. Dezember 2022) 10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter drangen laut der Polizei über die Haustür ein und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nun Zeugen.

Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Haustür des Einfamilienhauses im Melmweg im Ortsteil Schweisdorf und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen auf dem gesamten Anwesen.

Einbruch in Einfamilienhaus im Landkreis Bamberg: Täter auf der Flucht

Mit Uhren im Wert von über 1.000 Euro flüchteten die Täter unbemerkt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Schweisdorf bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Rafael Classen rcphotostock.com (Symbolbild)