Entsprechend der Anordnung des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zum Rückbau der ÖGD-Testzentren wird auch das Testzentrum in Scheßlitz am 01. März seine Türen schließen. Wie die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft (GKG) des Landkreises Bamberg mbH mitteilt, werden letzte Covid-Tests am Dienstag, 28. Februar, durchgeführt.

Das Testzentrum in Scheßlitz wurde am 10. März 2020 als eine der ersten Abstrichstellen in Bayern auf Initiative des Landrates Johann Kalb, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und der GKG Bamberg eröffnet.

Die dort getätigten Tests waren ein wichtiges Instrument zur Eindämmung des Ausbruchgeschehens von COVID 19.

Fast drei Jahre später darf sie wieder schließen.

Ein großer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GKG Bamberg und des Gesundheitsamtes, die das Testzentrum, in allen Phasen der Pandemie, tatkräftig unterstützten.