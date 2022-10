Am Dienstagnachmittag (25. Oktober 2022) ist in Scheßlitz ein 17-Jähriger mit seinem Moped mit einem parkenden Auto kollidiert. Die 56-jährige Autofahrerin wollte in der Windischlettener Straße links in eine Parklücke abbiegen.

Laut der Polizeiinspektion Bamberg wollte der Mopedfahrer, der hinter dem Auto fuhr, genau in diesem Moment überholen und prallte gegen die Fahrertüre des Pkw. Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu und musste deshalb mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Unfallschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf 7000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Golda/Pixabay.com (Symbolfoto)