Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag (02. September 2022) bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg) gekommen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte.

In den frühen Morgenstunden am Freitag verursachte demnach ein 19-jähriger Autofahrer auf der Strecke von Drosendorf in Richtung Straßgiech einen Unfall. Im Auslauf einer leichten Linkskurve geriet der Autofahrer laut Polizei nach rechts in den Seitenstreifen und beschädigte dabei neun Felder der Schutzplanke.

Unfall bei Scheßlitz: Junger Mann mit 1,62 Promille unterwegs

Anschließend wurde das Fahrzeug noch circa 100 Meter quer über die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich im Graben der Gegenfahrbahn zum Liegen. Während der Unfallaufnahme räumte der Fahrzeugführer den Polizeibeamt*innen gegenüber ein, Alkohol getrunken zu haben.

Tatsächlich hatte der junge Mann einen Wert von 1,62 Promille im Blut. Beim Unfall ist zudem ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden.

Außerdem wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Deshalb musste er in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sofort sichergestellt. Das nicht mehr fahrbereite Unfall-Auto musste von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden.

Vorschaubild: © pixabay.com/NettoFigueiredo (Symbolbild)