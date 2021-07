Mann wird verletzt von Frau auf Gehweg gefunden - wurde der Betrunkene verprügelt? Zeugen sollen helfen, diesen Fall aufzuklären. Eine Frau hat einen Mann auf einem Gehweg im Landkreis Ansbach gefunden - verletzt. Das berichte die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Samstag.

In der Nacht von Freitag (09.07.2021) auf Samstag fand eine Passantin einen betrunkenen Mann verletzt auf dem Gehweg in der Windischlettener Straße in Scheßlitz liegen. Der 37-jährige Bamberger gab an von einem Unbekannten zusammengeschlagen worden zu sein.

Bamberger liegt verletzt und betrunken auf dem Gehweg - wer hat ihn verprügelt?

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bamberg-Land um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Vorfall machen? Wie kam der Mann zu seinen Verletzungen und auf den Gehweg? Zeugen sollen sich bei der Inspektion unter der Telefonnummer 0951/9129-310 melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Marcus Führer/dpa