Rattesdorf vor 1 Stunde

"Tag der offenen Gartentür"

Von Naturgärten über historischen Klostergarten - Gärten für Besucher geöffnet

Am Sonntag, 26. Juni, findet in Rattelsdorf der "Tag der offenen Gartentür" statt. Ob Naturgarten, altersgerechter oder auch historischer Garten: Besucher*innen können sich an diesem Tag Inspirationen für den eigenen Garten holen.