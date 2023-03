Am Freitagnachmittag (17. März 2023) soll es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Regnitztal an der A73 in Richtung Nürnberg gekommen sein. Ein Lkw-Fahrer hatte nach einem vorausgegangenen Unfall einen Abschleppdienst bestellt, da er seiner Ansicht nach mit seinem Sattelzug nicht mehr weiterfahren konnte. Kurz nachdem der Abschleppdienst eingetroffen war, änderte sich die Sachlage und eine Weiterfahrt des Lkws wäre möglich gewesen.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet, entwickelte sich nun ein Disput zwischen den beiden Fahrern, wer nun die Kosten übernehmen solle. Laut Ansicht des Lkw-Fahrers stellte sich der Fahrer des Abschleppfahrzeuges vor seinen Lkw, um so eine Weiterfahrt zu unterbinden. Dabei soll er ihn mehrmals angeschrien haben. Es soll aber zu keiner Berührung zwischen Lkw und dem beteiligten Fahrer gekommen sein.

Aussagen völlig unterschiedlich: Was ist wirklich passiert?

Der Fahrer des Abschleppwagens schilderte die Situation hingegen völlig anders. Seinen Ausführungen zufolge stand er neben der Fahrertüre des Lkw-Fahrers, als dieser über seinen linken Fuß fuhr, wodurch er Verletzungen im Bereich der Wade und des Schienbeines erlitt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129510 zu melden.