Die Corona-Fallzahlen in Bamberg haben sich von der ersten auf die zweite Januarwoche verdoppelt. Trotzdem wirken sich die zunehmenden Infektionen derzeit nicht auf den Betrieb in den Pflegeeinrichtungen und Kliniken in Stadt und Landkreis aus - zumindest noch nicht, wie das Gesundheitsamt am Dienstag (18. Januar 2022) mitteilt.

Mit insgesamt 29 Corona-Patienten in den Kliniken der Region Bamberg und 13 betroffenen Pflegeeinrichtungen sei die Situation im Vergleich zur vorherigen Woche nahezu unverändert. Diese Bilanz zog der gemeinsame Katastrophenstab von Stadt und Landkreis in seiner jüngsten Sitzung unter Vorsitz von Landrat Johann Kalb (CSU) und Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD).

Corona in Bamberg: Omikron-Fälle überwiegen

Bei den identifizierbaren Virusmutationen dominiere inzwischen die Omikron-Variante gegenüber der Delta-Variante mit etwa 80 zu 20.

Das Impfzentrum verzeichne mittlerweile weniger Nachfragen: In der zweiten Januarwoche wollten sich dort rund 2000 Personen weniger impfen lassen als noch zum Jahresstart mit 6500 Personen.

Deshalb soll das Angebot in der Fläche, also in den Bamberger Stadtteilen und im Landkreis, ausgebaut werden. Rund 44,8 Prozent der Menschen in Stadt und Landkreis sind bisher geboostert, in Bayern liegt der Wert bei 45,6 Prozent.

Das Demonstrationsgeschehen und die Aufrechterhaltung wichtiger Infrastrukturen waren weitere zentrale Themen der gemeinsamen Sitzung, teilt das Landratsamt mit.