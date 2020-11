Ein nachhaltiges Stadtquartier am Bahnhof mit ber 70 Wohnungen, Hotel, Bro- und Veranstaltungsflchen, Lden, Kinderbetreuung, innovativen Energiekonzepten, kaum Parkpltzen, dafr gemeinsamer E-Auto-Nutzung: Werner Burghart ist die Begeisterung anzumerken, wenn er vom Projekt Ecosquare spricht. "Wenn ich in drei, vier Jahren abends gemtlicher werde und nicht so weit in die Stadt fahren will, htte ich hier eine Genossenschaft , eine Gemeinschaft engagierter Leute", erklrt der 63-Jhrige, warum er einsteigen mchte.