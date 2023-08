Oberhaider Kirchweih 2023 mit Einschränkungen - Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik

Ab Freitag (25. August 2023) lädt die Gemeinde Oberhaid vier Tage lang zur traditionellen Kirchweih ein. Für alle Fans gehören hierzu ein Festzelt, Musik und unterhaltsame Darbietungen. Doch das diesjährige Konzept löst so manche Unzufriedenheit aus.

Gibt es heuer etwa kein Festzelt und warum findet kein Kasperletheater statt? Der erste Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) entwirrt die Unklarheiten und stellt sich gegen die Kritik.

Bürgermeister erklärt Hintergründe zu Oberhaider Kirchweih - "Rahmenbedingungen nicht einfach"

"Warum gibt es kein Bierzelt mehr an der Kerwa? Finde es sehr schade, dass die Tradition nicht weitergegeben wird", schreibt eine Frau. "Ja, traurig. Oberhaider Tradition stirbt", ist eine Antwort. Tatsächlich würden laut Joneitis Musik und Festzelt an einem Ort, wie es viele schätzen, nicht umgesetzt. Das gewohnte Zelt wie zu Zeiten vor der Corona-Pandemie mit etwa 1000 Plätzen gebe es zwar nicht, aber die Gemeinde biete wie auch im vergangenen Jahr ein Zelt an der Festwiese mit etwa 350 Plätzen, erfährt inFranken.de von Joneitis.

"Nach Corona haben wir keinen Chef des Kirchweihvereins mehr gefunden, der jeden Tag an Ort und Stelle ist. Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach." Während der Pandemie habe es Oberhaider Kirchweihen gegeben, bei denen die Gemeinde eng mit der Ortsbrauerei Wagner zusammengearbeitet habe. "Wir möchten die Brauerei mit einbinden, weshalb alle musikalischen Veranstaltungen an der Brauerei stattfinden werden."

Obwohl der Verein ruhe, biete die Kirchweih einen "umfangreichen Schaustellerbetrieb und Verköstigungsmöglichkeiten", wofür sich aber gerade auch durch die Baustelle am Rathaus innerorts keinen Platz finde, stellt der Bürgermeister klar. 250 Meter sei die Brauerei von der Festwiese ungefähr entfernt.

Ausfall des Kasperletheaters in Oberhaid hat einfache Erklärung

Eine Frau vermisst darüber hinaus das Kasperletheater im Programm. "Irgendwie traurig, dass jede Tradition bei der Kerwa ersetzt wird", schreibt sie. Ursprünglich sei der beliebte Programmpunkt wieder geplant gewesen, doch es gebe eine einfache Erklärung für den Wegfall, erläutert der Bürgermeister.

"Der Verantwortliche hat an diesem Tag heuer ausnahmsweise ein Seminar." Stattdessen komme das Kinder- und Jugendtheater "Chapeau Claque" aus Bamberg. Auf das Kasperletheater wolle die Gemeinde zukünftig selbstverständlich wieder zurückgreifen.

"Ich kann nicht nachvollziehen, dass manche sagen, die Tradition geht verloren", betont Carsten Joneitis. Vor dem Hintergrund, dass es gerade keinen aktiven Kirchweih-Verein gebe, engagiere sich die Gemeinde Oberhaid bestmöglich. "Wir haben die ein oder anderen Einschränkungen, aber wir machen das Beste draus." Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.