Die Erba-Insel scheint kein gutes Pflaster für Wohnprojekte zu sein. Schon die finanzielle Schieflage der Insula-GmbH als Bauherrin der prominenten Wasserhäuser hatte für negative Schlagzeilen gesorgt. Die enormen Verzögerungen nebenan in der Krackhardtstraße sind eine andere Geschichte, aber ebenso ärgerlich . In Zeiten akuten Wohnungsmangels in Bamberg doppelt schmerzlich . Und für die Käufer und betroffenen Handwerker eine Nervenbelastung.