Landkreis Bamberg: ÖPNV wird ausgeweitet - sechs Buskorridore und bessere Taktung geplant

Landkreis und Stadt Bamberg arbeiten an einer neuen Interimslösung für den Regionalen Omnibusbahnhof in der Luitpoldstraße in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Darüber informierte Landrat Johann Kalb am Montag die Mitglieder des Kreisausschusses. Der Landkreis wird den ÖPNV ab August 2024 deutlich ausweiten. Ab diesem Zeitpunkt werden sechs Buskorridore bedient. Die Taktung wird enorm verbessert. Und die Zahl der Linienbuskilometer wird von derzeit 2,4 auf künftig vier Millionen pro Jahr gesteigert, wie das Landratsamt Bamberg mitteilt.

„Ein attraktives Verkehrsangebot muss Bus- und Bahnverkehr ideal zu einem Drehkreuz verknüpfen“, blickt Landrat Johann Kalb auf die intensiven Diskussionen mit der Stadt Bamberg, den Regionalen Omnibusbahnhof in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Bamberg zu schaffen. Bis vor kurzem war geplant, hierfür sechs Bussteige in der Ludwigstraße für die Busse aus dem Landkreis einzurichten. Dies ist nun jedoch nicht mehr mit der neuen Planung eines Hotels auf dem Atrium-Gelände zu vereinbaren.

Die geplanten Bussteige in der Luitpoldstraße werden als Interimslösung angelegt, weil die Bahn alle verfügbaren Flächen rund um den Bahnhof so lange beansprucht, bis die Maßnahmen für den ICE-Ausbau durch Bamberg abgeschlossen sind.