Der Fachbereich Abfallwirtschaft am Landratsamt Bamberg weist darauf hin, dass am Heiligabend der Wertstoffhof Memmelsdorf-Litzendorf geschlossen bleibt. An Silvester ist die Anlieferung dagegen wie gewohnt im Zeitfenster von 15.00 bis 18.00 Uhr möglich, wie das Landratsamt Bamberg mitteilt.

Ab 2022 bei einigen Wertstoffhöfen längere Öffnungszeiten

Zum Jahresbeginn 2022 werden bei den Wertstoffhöfen Burgebrach (donnerstags eine Stunde früher), Hallstadt (dienstags eine Stunde früher) und Schlüsselfeld (dienstags eine Stunde früher) ausgedehnt.

Der Wertstoffhof Memmelsdorf-Litzendorf hat samstags ab 1. Januar 2022 künftig im Zeitfenster 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der anderen Einrichtungen bleiben unverändert.

Alle Standorte und Öffnungszeiten sind im Abfallkalender 2022, der gegenwärtig verteilt wird, und auf der Internetpräsenz der Abfallwirtschaft unter www.landkreis-bamberg.de/abfallwirtschaft zu finden.

Deponie Gosberg und Müllheizkraftwerk Bamberg mit eingeschränkten Öffnungszeiten

Das zuständige Landratsamt Forchheim hat mitgeteilt, dass das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg sowohl am 24. als auch am 31. Dezember 2021 komplett geschlossen bleibt. Gleiches gilt laut Information des Zweckverbandes Müllheizkraftwerk auch für die Müllverbrennungsanlage in der Rheinstraße.

Anlieferer werden gebeten, diese Informationen bei ihren Planungen entsprechend zu berücksichtigen.

Bei Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises Bamberg unter den Rufnummern 0951/85-706 bzw. -708 zur Verfügung.