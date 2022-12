Landkreis Bamberg: Klimaschutzpreis 2022 - mehrere Preisträger wurden ausgezeichnet

Die Entscheidung des regionalen Klimarats von Stadt und Landkreis Bamberg ist gefallen: Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, gehe der Klimaschutzpreis 2022 an acht Preisträger, die sich über ein Preisgeld von je 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro freuen dürfen. Landrat Johann Kalb (CSU) und Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg), Geschäftsführer der Klima- und Energieagentur Bamberg, zeichneten die engagierten Gewinnerinnen und Gewinner jetzt im Rahmen einer Feierstunde aus.

„Alle eingereichten Projekte tragen zum Schutz der Umwelt und des Klimas bei und sind ein wichtiger Schritt Ressourcen einzusparen. Wir freuen uns über zahlreiche weitere Nachahmer“, betonten Landrat Johann Kalb und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, Geschäftsführer der Klima- und Energieagentur Bamberg, bei der Urkundenübergabe an die Preisträger.

Der Klimaschutzpreis wird seit 2020 in vier Kategorien verliehen. Im Bereich „Privatpersonen“ können sich Ebony Rogers für ihr Projekt „Für meine saubere Stadt – Waste Angel on Tour“ und Frau und Herr Stebani für die modellhafte ökologische Sanierung ihres Hauses und Gartens über die Auszeichnung freuen.

In der Kategorie „Schulen, Organisationen, Initiativen“ gibt es drei Preisträger. Der Verein „Offene Werkstatt“ fördert die Reparaturkultur und trägt einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Ressourcennutzung bei. Die Solawi Giechburg e. V. überzeugte mit dem Projekt „Umweltbildung und Klimaschutz durch gemeinschaftlichen Gemüseanbau“. Umsonst in Bamberg e. V. konnte sich wegen der Förderung einer niedrigschwelligen Kultur des Teilens und Schenkens, der die Ressourcen schont und Produkte wertschätzt, zu den diesjährigen Gewinnern zählen.

In der Kategorie „Unternehmen“ dürfen sich die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg für die Rückgewinnung von Narkosegas sowie der Unverpacktladen für die systematische Vermeidung von Verpackungsmüll über die Auszeichnung freuen.

Das Preisgeld für junge Tüftler geht in diesem Jahr an das Staatliche Berufsbildungszentrum Bamberg für das Arbeiten an nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen durch die Erzeugung von Pflanzenkohle als CO 2 -speichernde Nährstofflieferantin für Schwarzerde.

Klimaschutzpreis seit 2020

Die Stadt und der Landkreis Bamberg haben im September 2008 die Klimaallianz Bamberg gegründet und unternehmen gemeinsam Anstrengungen, um die Klimaschutzziele zu erreichen und konsequent weiterzuentwickeln. Um das Engagement der Bevölkerung für den Klimaschutz zu unterstützen und zu stärken, wurde 2020 von der Klima- und Energieagentur Bamberg (KEA) erstmals ein Klimaschutzpreis für die Region ausgelobt.

Weitere Projekte der Klima- und Energieagentur können unter www.klimaallianz-bamberg.de eingesehen werden.