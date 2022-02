Am Freitagvormittag (11. Februar 2022) ist es zu einem Unfall im Landkreis Bamberg gekommen, bei dem sich ein Kind verletzte.

Der Unfall ereignete sich in der Grabenstraße in Kemmern, auf der ein Neunjähriger auf einem Tretroller in östliche Richtung unterwegs war. Gegen 11.25 Uhr musste der Junge auf Höhe Distelweg links an einem geparkten Auto vorbeifahren, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land berichtet.

Kind prallt mit Fahrzeug zusammen - Autofahrer flüchtet

Dabei kam ihm ein Auto entgegen, dem der Junge nicht ausweichen konnte: Der Neunjährige prallte frontal gegen die rechte Front des Wagens und kam zu Sturz, was zu einer Prellung am Kopf und am rechten Knie führte.

Der Autofahrer stieg aus seinem Wagen, sprach mit dem Kind und entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle. Sein Fahrzeug wurde wahrscheinlich vermutlich vorne rechts beschädigt.

Das Kind musste nach dem Unfall zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen: Was bislang bekannt ist

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Mann und bittet deshalb um Zeugenhinweise. Der Autofahrer wird folgendermaßen beschrieben:

Alter: etwa 50 bis 60 Jahre

etwa 50 bis 60 Jahre Frisur: weiße, seitlich längere Haare, Glatzenansatz

weiße, seitlich längere Haare, Glatzenansatz Besonderheit: Brillenträger

Über das Unfallfahrzeug sind folgende Details bekannt:

Farbe: türkis/grau

türkis/grau Modell: Mercedes B-Klasse

Mercedes B-Klasse Kennzeichen: Zulassung in Bamberg

Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen zu dem Unfall nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310, entgegen.