Morgenlicht lässt das frische Grün der Rebstöcke erstrahlen. Winzer Jens Eckner steht mit der neuseeländischen Schauspielerin Megan Gay in den besten Lagen des Landesweingutes Schulpforta bei Naumburg. Was hier in Szene gesetzt wird, reicht weit zurück bis ins Mittelalter, genau gesagt bis ins 12. Jahrhundert. Es geht um die Kulturlandschaften, die der Zisterzienserorden quer durch Europa formte und deren Früchte wir heute noch ernten.

Ob Weinbau, Mühlen, Teichwirtschaft, Obstterassen oder Wälder – wo immer sie sich niederließen, führten die Zisterzienser landwirtschaftliche Produktion auf der Höhe ihrer Zeit ein. Wie das Landratsamt Bamberg erklärt, waren sie Spezialisten der Kultivierung, die für jeden Boden, für jeden Naturraum die passenden Produkte suchten. Ihr europaweites Netzwerk sorgte dafür, dass sich dieses Wissen, zusammen mit den Sorten und Kulturtechniken, rasch verbreitete. Sie wuchsen zu einem der mächtigsten Wirtschaftsimperien ihrer Zeit.

Dieses europäische Erbe hat sich ein transnationales Netzwerk aus ehemaligen Zisterzienserklöstern, das vom Landkreis Bamberg mit der Klosterlandschaft Ebrach aus koordiniert wird, nun wieder auf die Fahnen geschrieben. 17 Stätten aus fünf europäischen Ländern bewerben sich gemeinsam als Cisterscapes (kurz für Zisterzienserlandschaften) um das Europäische Kulturerbe-Siegel. Sie wollen das reiche kulturelle und naturräumliche Erbe ihrer Landschaften bekannt machen.

Der Filmemacher David Sünderhauf, der hier hinter der Kamera steht, dreht für das Projekt gerade den Landschaftsfilm, der die Architektur und die Natur, vor allem aber die Menschen, die heute in den Zisterzienserlandschaften leben und arbeiten in den Fokus rückt. Im ehemaligen Kloster Pforta, heute ein quirliges Begabteninternat mit Hogwarts-Atmosphäre werden die Moderationsszenen gedreht, die als roter Faden die Bilder der Klöster und Landschaftselemente aus den Einzelstätten miteinander verbinden.