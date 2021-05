In Memmelsdorf kam es am Montag (10.05.2021) zu einem gefährlichen Unfall.

Eine 17-Jährige verlor in der Meedendorfer Straße auf westlicher Richtung die Kontrolle über ihr Moped und erlitt mittelschwere Verletzungen.

17-Jährige muss nach Unfall im Kreis Bamberg ins Krankenhaus

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilt, hatte die Jugendliche einen Bordstein übersehen und war mit dem Vorderrand des Rollers auf diesen aufgefahren.

Anschließend verlor die junge Frau die Kontrolle über den Motorroller und stürzte. Umgehend wurde sie in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.