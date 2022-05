Im Kreis Bamberg ist es am Dienstagabend (10. Mai 2022) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau war mit ihrem Auto in Richtung Ortsmitte von Frensdorf unterwegs, als sie gegen ein geparktes Auto in der Straße "Ruhgarten" krachte.

Ihr Auto kippte daraufhin auf die Fahrerseite um, woraufhin die Frau von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit werden musste. Nach derzeitigem Stand (18.45 Uhr) wurde Frau nur leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar, wie NEWS5 berichtet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.