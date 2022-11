Am Montagmorgen (21. November 2022) ist ein 36-jähriger Autofahrer im Kreis Bamberg mit mittelschweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Als er auf die Staatsstraße von Rambach in Richtung Schlüsselfeld fuhr, geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer.

Durch die Wucht des Anstoßes drehte sich das Auto um 90 Grad und kam auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite zum Stillstand. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und musste deshalb von einem Abschleppunternehmen an der Unfallstelle abgeholt werden. Das berichtet am Dienstag (22. November 2022) die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Christian Schwier (Symbolbild)