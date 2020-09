Kettenbrücke in Bamberg: Wohnen hinter Messing und Glas

Matthias Bornhofen gibt sich keinen Illusionen hin: Spätestens wenn Ende 2021 das neue Haus an der Kettenbrückstraße fertig sein wird, dürfte es eine heftige Kontroverse geben. Sie wäre nicht die erste in Bamberg . So wurde über die Pläne für die Unteren Mühlen jahrelang gestritten; und der Einbau einer Glastür zum Dominikanerbau bescherte der Universität Kritik von Denkmalschützern. Warum sollte also nicht um ein golden schimmerndes Gebäude schräg gegenüber der Kettenbrücke gerungen werden?