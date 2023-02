Hirschaid: Stillgelegte Rolltreppen in XXXLutz-Möbelhaus Neubert

"Wichtige Kundeninfo" heißt es auf einem Schild, das die Kundschaft des XXXLutz-Neubert-Möbelhauses in Hirschaid derzeit vor den Rolltreppen findet. "Aus Energiespargründen legen wir unsere Rolltreppen still. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte nutzen Sie die Treppen oder bei Bedarf die Aufzüge", heißt es dort. Ein Sprecher erklärt gegenüber inFranken.de den Hintergrund der Maßnahme.

Rolltreppen bei XXXLutz stillgelegt - "pragmatische Entscheidungen"

"Energie und damit Ressourcen sparen, spielt bei unseren XXXLutz Möbelhäusern – und damit natürlich auch bei XXXLutz Neubert in Hirschaid – nicht erst in diesen von reichlich Unsicherheit geprägten Tagen eine tragende Rolle", heißt es aus dem Unternehmen.

Die Rolltreppen des Möbelhauses seien "aus Energiespargründen seit Dezember vergangenen Jahres in der Regel unter der Woche nicht in Betrieb". Für die Kundschaft ergebe sich "daraus kein Nachteil, die Fahrstühle befinden sich in unmittelbarer Nähe der Rolltreppen und können uneingeschränkt genutzt werden", so der Sprecher des Möbel-Giganten weiter.

"Immer dann, wenn sehr viele Kunden im Haus sind, nehmen wir die Rolltreppen in Betrieb – beispielsweise an frequenzstarken Tagen wie am Wochenende. Dies sind sozusagen pragmatische Entscheidungen, die individuell und je nach Situation direkt vor Ort getroffen werden", erläutert er.

Auch Temperatur "reguliert": Möbelhaus Neubert in Hirschaid will "auf alle Szenarien gut vorbereitet" sein

Am Hirschaider Standort habe man zudem "eine Vielzahl weiterer Maßnahmen getroffen, wie etwa die Umstellung auf eine papiersparende digitale Preisauszeichnung, sämtliche Leuchten wurden auf energie- und Co2-sparende LED-Technik umgerüstet".

Auch die Temperatur sei "dahingehend reguliert" worden, dass "die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur merklich verringert worden ist", heißt es. Außerhalb der Geschäftszeiten verzichte man auch auf "jedwede Beleuchtung" in und um das XXXLutz-Möbelhaus.

"Zusätzliche, darüber hinausgehende Maßnahmen werden aktuell auf eine Umsetzbarkeit und vor allem auf ihre Effektivität hin überprüft, sodass wir auf alle Szenarien gut vorbereitet sind und schnell agieren können", so der Sprecher abschließend.

