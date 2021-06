Ein 37-jähriger Rollerfahrer ist in der Nacht auf Sonntag (27.06.2021) in Hirschaid bei einem schweren Verkehrsunfall gestürzt. Laut Bericht der Polizei Bamberg-Land befuhr der Mann mit seinem Roller die Maximilianstraße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er danach über eine Verkehrsinsel und streifte dabei zwei Verkehrszeichen.

Dadurch stürzte der 37-Jährige auf die Straße. Obwohl er einen Motorradhelm trug, erlitt er durch den Sturz auf die Fahrbahn lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Der Rollerfahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Bamberg gebracht. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen.

37-Jähriger lebensbedrohlich verletzt: Sturz mit Roller in Hirschaid

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet nun unter der Telefonnummer 0951/9129-310 um Hinweise zum Unfall.

