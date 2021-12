Das Impfzentrum Bamberg eröffnet eine feste Außenstelle in der Regnitz-Arena in Hirschaid. Das teilt das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

„Wir werden dort zunächst an zwei Tagen pro Woche jeweils bis zu 300 Personen impfen. Bei Bedarf können wir zusätzliche Impftage anbieten“, so Landrat Johann Kalb (CSU) und Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) am ersten Impftag (14. Dezember).

Als Impftage wurden der Dienstag und der Donnerstag festgelegt. Um dort ein möglichst niederschwelliges Angebot zu machen, kann zu den Impftagen jeder ohne Anmeldung kommen. Bald sollen aber auch teilweise feste Terminvereinbarungen möglich sein.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen